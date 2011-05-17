В Москве задержан людоед

На западе Москвы задержан людоед, являющийся пациентом психиатрической лечебницы.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета по городу Москве 4 мая 2011 года, задержан ранее неоднократно судимый Н.ШАДРИН, подозреваемый в расчленении тела мужчины на западе Москвы», - говориться в сообщении.

По информации следствия, начиная с 4 мая 2011 года, в Дорогомиловском районе Москвы на протяжении двух недель были обнаружены фрагменты тела мужчины примерно 40 лет. По результатам судебно-медицинской экспертизы были установлены время наступления смерти – 2 мая, а также личность мужчины. В ходе следствия следователям и оперативным сотрудникам удалось установить квартиру, в которой погибший провел свои последние часы.

«При производстве обыска в квартире обнаружены орудия, при помощи которых было расчленено тело погибшего, а также человеческая печень. При допросе Н.ШАДРИН признался в совершении преступления, а также в том, что употребил в пищу часть печени своего знакомого. По данным следствия, задержанный являлся пациентом психиатрической лечебницы и состоял на учете в психоневрологическом диспансере», - говориться в сообщении.