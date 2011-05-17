Чем полезен салат с одуванчиком

Одуванчик в основном едят в Западной Европе и особенно во Франции, где его даже разводят в теплицах как салатное растение. В русской кухне салаты из свежей зелени не были известны примерно до эпохи Екатерины второй, да и после этого подавались только в домах знати. В горечи листьев заключена главная ценность одуванчика, как лекарственного растения. Все горечи повышают активность печени, улучшают пищеварение и обмен веществ. Для того чтобы одуванчик можно было спокойно съесть, существует несколько способов. Самый простой — залить листья кипятком, но при этом мы получаем совершенно вялые мягкие листья, не особенно приятной консистенции. Второй способ: нарезанные листья заливают солёной водой (1 ст. л. на литр) и оставляют отмокать на 10—15 минут, при этом их лучше время от времени пробовать, чтобы не потерять совсем всю горечь. Лёгкая горчинка одуванчиков придаёт салату особую пикантность. И третий, наиболее трудоёмкий способ — отбеливание. Для этого одуванчик на несколько дней лишают света — накрывают чёрной плёнкой, картонной коробкой или хоть жестяной банкой. Приехав на дачу через неделю, вы получите белые, хрустящие листья, идеально подходящие для салата.

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