Почему вредно пить воду после еды

Мы всегда спешим жить, много работаем, развлекаемся и забываем о своём здоровье.

А знаете ли Вы, что, употребление сразу воды в виде кофе, чая, компота, киселя и т. п. после завтрака, стало уже практически традицией? Этот варварский, по-другому и не скажешь, обычай приобрёл поистине массовый характер, как в домашних условиях, так и на коллективных трапезах.

Справившись с той пищей, которую мы съели, наш желудок выделил пищеварительных соков именно столько, сколько необходимо для её переваривания.

И вдруг мы в желудок вливаем жидкость тем самым, совершаем произвольное разведение концентрации сока, чем ухудшаем, тормозим процесс переваривания. И не просто разжижаем, мы ещё и добавляем в желудок кондитерские изделия, сахар, варенье, вызывая в нём процессы брожения, и происходит выделение газов, которые являются отравителями организма. А потом удивляемся неполадками с желудком.

realt.ua