Американские семьи по-прежнему предпочитают фаст-фуд

Американцы тратят около половины семейного бюджета на питание в ресторанах. Широко известно, что пища, приготовленная в ресторанах и кафе, содержит больше калорий, насыщенных жиров и натрия, по сравнению с блюдами, приготовленными в домашних условиях.

Исследователи Техасского университета опросили семьи с детьми в возрасте 9-11 и 13-15 лет и заметили, что американцы часто всей семьёй питаются вне дома, зачастую выбирая закусочные с фаст-фудом. Родители в этом случае служат примером для своих детей, приучая их к нездоровой еде.

Специалисты отмечают, что питание в закусочных типа фаст-фуд до сих пор широко распространено среди американских семей. Особенно часто такая привычка распространена в семьях, где оба родителя работают и имеют плотный график. Кроме того зафиксировано, что модель питания, заложенная в детстве, переходит затем привычки подросткового возраста, а затем и взрослой жизни.

ami-tass.ru