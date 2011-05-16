Кому категорически запрещено кушать банан

Кажется, что куда ни глянь – банан приносит только пользу. Но он далеко не так безобиден, как мы привыкли думать.

Прежде всего, бананов стоит опасаться людям страдающих лишним весом. Мякоть банана кажется легкой и воздушной и её можно есть и есть без остановки. Но на самом деле в ней содержится огромное количество калорий, поэтому потребление бананов для желающих похудеть должно быть строго ограничено.

Если вы страдаете повышенной свертываемостью крови, например, тромбофлебитом, обходите бананы стороной, ведь они могут обострить ваше заболевание. Как уже говорилось выше, бананы способствуют выведению жидкости из организма, а это, как раз и приводит к сгущению крови, что может быть опасно для тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.

Такое лакомство может быть опасным и для детей. Взрослый организм легко приспосабливается к новым видам пищи, а детский – нет. Банан – это фрукт, нехарактерный для нашей местности и климата, поэтому маленький ребенок может отреагировать на банан острым приступом аллергии.

Перед первым знакомством ваших детей с бананами, проведите эксперимент и дайте ребенку лишь небольшую его дольку. Только после того, как вы убедитесь в нормальной переносимости бананов, можно угостить ребенка и целым бананом.

be-health.info