Чашка чая увеличивает силу мозга

Результаты исследования, опубликованные в журнале «Пищевая неврология», предполагают, что употребление чая не только повышает интеллектуальный потенциал, но и снижает усталость и повышает бдительность, повышая производительность труда.

В ходе исследования, Голландские учёные изучали влияние ключевых химических компонентов чая на умственную деятельность 44 добровольцев.

Сочетание активных элементов аминокислот L-теанин и кофеина в чашке чая улучшило точность подсчёта и снизило сонливость у участников исследования в течение 20-70 минут после употребления чая, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Среди участников моложе 40 лет было отмечено также снижение чувства усталости. Среди тех, кто пил чай, также была отмечена повышенная бдительность, говорится в исследовании.

Исследователи также утверждают, что эти преимущества чая не будут уменьшены при добавлении небольшого количества молока в чай, поскольку молоко не препятствует усвоению флавоноидов, антиоксидантов и других полезных соединений, содержащихся в чае.

Сочетание L-теанина и кофеина, содержащееся в чае поддерживает когнитивные способности, или, способности мозга думать, заключают исследователи.

Кроме поддержания когнитивных функций, другие полезные свойства чая были продемонстрированы в других предыдущих исследованиях, среди которых увеличение плотности костей, снижение риска развития рака, инфарктов и болезни Паркинсона.

glavrecept.ru