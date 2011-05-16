Сельдерей - магическая трава здоровья

Что нужно знать об этой зелени?

1. Сельдерей увеличивает умственную и физическую активность, повышает тонус организма. Если вы будете употреблять в пищу хотя бы немного сельдерея ежедневно, то скоро ощутите прилив сил и энергии.

2. Людям с избыточным весом стот употреблять сельдерей в пищу каждый день, поскольку именно это растение выводит из организма шлаки и токсины. Рекомендуется пить сок или отвар сельдерея, чтобы нормализовать обмен веществ, тем более, что этот сок обладает слабительным и мочегонным эффектом.

Рецепт приготовления отвара сельдерея: 20 г сухого измельчённого пахучего сельдерея залить одним стаканом кипятка. Подождать 15 минут. Затем процедить. Такой отвар принимают по пол стакана 3-4 раза в день.

3. Интересно и то, что сельдерей регулирует артериальное давление. А повышенное давление сегодня - не исключение, этим страдают многие,начиная с 35 лет. Сельдерей также укрепляет иммунную систему, предотвращает инфекционные заболевания.

4. Сельдерей позитивно влияет на нервную систему. Для нервных людей, либо людей, переживающих стресс, полезно добавить в свой рацион именно листья этого чудного растения. Для людей, которые плохо спят либо страдают бессонницей - корни.

Для этого существует следующий рецепт: 70 грамм корня сельдерея залить двумя литрами кипячённой воды, поставить настояться часов на десять. После этого необходимо процедить, чтобы получился чистый отвар. Принимать 3 раза в день по одной чайной ложке

5. Больше всего это растение влияет на желудок, толстый кишечник, почки, мочевой пузырь. Имейте ввиду: если у вас проблемы с этими органами - ешьте сельдерей

6. Учёными доказано, что вещества, которые содержатся в сельдерее усиливают потенцию.

7. Абсолютно противопоказано после 6 месяцев беременности применять препараты на основе сельдерея.

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