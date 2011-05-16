Чем опасно кофе во время беременности

Кофе, употребляемое во время беременности, может нанести вред как будущей маме, так и ее ребенку. Голландские ученые изучили действие кофе на организм ребенка.

Специалистами было замечено, что дети, рожденные от мам, часто употреблявших кофе во время беременности, имели рост меньше детей, мамы которых этот напиток пили очень редко.

По результатам исследований, проведенных учеными, беременной женщине категорически запрещается пить 6 чашек кофе в день.

В результате проводимых исследований специалистами установлено, что кофеин, входящий в состав кофе, воздействует на скорость роста ребенка еще на первых месяцах его внутриутробной жизни. Ученые советуют женщинам отказаться от употребления кофе в период беременности.

justlady.info