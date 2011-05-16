Куда поставить телевизор, чтобы не потолстеть

Исследование показало, что если телевизор располагается в детской спальне, то вероятность того, что у ребенка будет ожирение, становится намного выше.

Ученые в США собрали информацию о весе и индексе массы тела почти 600 детей в возрасте от 5 до 9 лет, а также выяснили у родителей, находится ли в спальне ребенка телевизор.

– У 70% детей в спальне был телевизор, и у 32% был выявлен избыточный вес или опасность развития ожирения в будущем, – говорит руководитель исследования доктор Ду Фенг (Du Feng,).

Ребенок, в спальне которого располагался телевизор, среднем проводил три с половиной часа в день за его просмотром. Дети без телевизора в спальне смотрели телепередачи почти на час меньше, пишет Medicalxpress.com.

Дальнейшее исследования показало, что дети с собственным телевизором выпивали больше сахаросодержащих напитков, ели меньше овощей и фруктов, и больше потребляли фастфуда.

mydieta.ucoz.com