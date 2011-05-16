Гранола — модный и полезный завтрак

Лет сто назад один доктор решил подрумянить крупу в духовке, смолоть ее и залить горячим молоком. Результат его так впечатлил, что он начал продавать поджаренную крупу под названием гранола, но его восторгов общественность не разделила. Так гранола была позабыта надолго. Но прошли годы — и вот уже блюдо в фаворе у студентов и школьников, у врачей и диетологов, и, конечно, — у звезд. Воистину, все новое — хорошо забытое старое.

Сегодня самая популярная гранола продается в виде батончиков. Ты наверняка видела что-то похожее в супермаркетах: разных сортов хлопья (пшеничные, овсяные), изюм и сухофрукты, залитые сиропом. Они выглядят как обычные шоколадные батончики, а пользы в них — неизмеримо больше. Гранолу продают и в больших пакетах, похожих на пакеты с мюсли. Ее можно приготовить и дома.

Гранола сочетает в себе вкусовые свойства настоящих лакомств (которые, как правило, — вредны для фигуры) и пользу цельнозерновых злаков. Богатая клетчаткой, она уменьшает содержание холестерина в крови и улучшает обмен веществ, подстегивает вывод токсинов, обеспечивает насыщение без перебора калорий. Более того, на переработку этого продукта организм калории затрачивает, а, значит, его польза для фигуры — несомненна.

Основой гранолы всегда являются цельнозерновые хлопья, а вкусовыми добавками могут служить самые разные вкусности: изюм, орехи, курага, засушенные вишни или клюква, клубника или яблоки. В качестве заправки подходит мед (если у тебя нет на него аллергии) или фруктовый сок. Наконец, гранола превосходно сочетается с йогуртом или кефиром. Как видно, здоровое питание может быть наслаждением!

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