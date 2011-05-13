Китай: при взрыве в банке ранены 70 человек

Более 70 человек получили ранения при взрыве в одном из банков на северо-западе Китая, 19 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт газеты "Женьминь жибао".

Взрыв прогремел в отделении банка уезда Тяньчжу города Увэй в провинции Ганьсу.

По свидетельству очевидцев, многие из пострадавших после взрыва выпрыгивали из окон здания. Взрыв, как отмечают свидетели, прогремел на четвертом этаже в момент, когда шло собрание сотрудников банка.

В уезде Тяньчжу проживает около 210 тысяч человек, подавляющее большинство из них - представители тибетской национальности.