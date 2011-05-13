Китай: при взрыве в банке ранены 70 человек
16:24, 13 мая 2011Зарубежные новости
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19 человек в тяжелом состоянии
Более 70 человек получили ранения при взрыве в одном из банков на северо-западе Китая, 19 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт газеты "Женьминь жибао".
Взрыв прогремел в отделении банка уезда Тяньчжу города Увэй в провинции Ганьсу.
По свидетельству очевидцев, многие из пострадавших после взрыва выпрыгивали из окон здания. Взрыв, как отмечают свидетели, прогремел на четвертом этаже в момент, когда шло собрание сотрудников банка.
В уезде Тяньчжу проживает около 210 тысяч человек, подавляющее большинство из них - представители тибетской национальности.
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