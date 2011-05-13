Самый важный овощ для детей

Американские ученые выяснили, какой овощ нужно обязательно включить в рацион питания детей. Исследования показали, что этот продукт является залогом правильного питания малыша.

Детям обязательно нужно есть картофель. Причем, только в трех видах - тушеный, вареный или печеный. О жареном картофеле нужно забыть. Тем более, не идет речи о картофельных чипсах.

Эксперименты показали, что если во время обеда ребенку давали блюдо из картофеля, то в течение дня он потреблял больше свежих и полезных овощей, чем если не обедал картофелем. Почему так происходит, не совсем понятно. Но факт остается фактом.

В одной картофелине среднего размера содержится около 100 калорий, половина суточной дозы витамина С и кальций. В ней нет холестерина и жиров, поясняет The Times of India.

passion.ru