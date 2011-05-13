Результаты исследования, опубликованные в июле 2010 года, в журнале Федерации Американских сообществ по экспериментальной биологии впервые объяснили, как именно мёд убивает вредные бактерии.

В частности, исследования показали, что пчёлы вырабатывают белок дефенсин-1, который они добавляют в мёд, и который может быть использован для лечения ожогов, кожных инфекций, а также для разработки новых лекарств, для борьбы с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.

Исследователи полностью изучили антибактериальную активность мёда на молекулярном уровне, что будет способствовать его применению в медицине. Мёд, или полученные из него компоненты могут помочь в профилактике и лечении инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, говорит доктор Себастьян Заат из Департамента медицинской микробиологии Академического медицинского центра в Амстердаме, принимавший участие в исследовании.

Доктор Заат и его коллеги исследовали антибактериальную активность мёда в пробирках с болезнетворными бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Они разработали метод выборочной нейтрализации известных антибактериальных факторов в мёде для определения их индивидуальных антибактериальных свойств. В конечном счёте, исследователи нейтрализовали белок дефенсин-1, являющийся частью иммунной системы пчёл, который они добавляют в мёд. После чего, учёные пришли к выводу, что подавляющее большинство антибактериальных свойств мёда обеспечиваются именно этим белком.

Эта информация также проливает свет на внутреннюю работу иммунной системы пчёл, которая однажды, возможно, позволит селекционерам вывести ещё более полезных медоносных пчёл.

На протяжении тысячелетий люди знают о пользе мёда, и лишь недавно узнали, за счёт чего она достигается. Теперь же, выявив этот мощный антибактериальный ингредиент мёда, люди смогут более эффективно бороться с инфекциями.

glavrecept.ru