Как снизить аппетит без помощи таблеток?

Интернет-портал Meddaily.ru приводит полный список продуктов, которые помогут снизить аппетит:

1. Яблоки.

После употребления этих фруктов в организме вырабатывается гормон GLP-1, который отсылает мозгу сигналы, заставляя его думать, будто человек насытился. Для того, чтобы сократить порции еды, употребляемой за обедом, нужно съесть яблоко средних размеров за 15 минут до приема пищи.

2. Красный перец.

Капсаицин, дающий остроту перцу, снижает чувство голода и одновременно заряжает энергией. Для уменьшения аппетита достаточно съесть половину чайной ложки перемолотого перца во время обеда.

3. Водоросли

По данным исследования голландских диетологов, можно снизить аппетит на 30%, если добавлять водоросли в напитки и еду. Данный эффект достигается за счет того, что водоросль в желудке становится гелем, замедляющим его опустошение и имитирующим эффект твердых продуктов.

4. Зеленый чай

Этот напиток содержит катехины – субстанцию, заставляющую тело сжигать больше калорий, а также антиоксиданты, которые влияют на гормон лептин, отвечающий за аппетит. Для того, чтобы ускорить расходование энергии до 40%, нужно выпивать 3-6 чашек зеленого чая в день.

5. Яйца

Контролировать аппетит помогут протеины, содержащиеся в яйцах. Завтрак, состоящий из омлета из двух яиц, позволит не только насытиться, но и съесть меньшее количество пищи на обед.

6. Вода

Обычная вода работает в качестве естественного супрессанта аппетита. Чтобы добиться нужного эффекта, стоит выпивать два стакана воды до еды.

7. Корица

По мнению скандинавских специалистов, корица, добавленная в пищу, приводит к меньшей выработке инсулина, который, как известно, превращает избыток сахара в жир. Особо эффективна корица, если ее употреблять сразу после еды.

Meddaily.ru