Чем полезен тайский массаж?

Тайланд является, несомненно, одной из самых экзотических стран. Это центр самых разных и диковинных развлечений, в интимной сфере в том числе. Поэтому очень часто такое понятие, как «тайский массаж», ассоциируется с эротическим массажем. Это глубокое заблуждение. Эти массажи не имеют совершенно ничего общего, разве что весьма отдаленно. По своему воздействию на организм тайский массаж считается действенной лечебной процедурой.

История тайского массажа

История традиционного тайского массажа насчитывает около 2500 лет. Зарождался он в Индии, но полностью сформировался и развился в Таиланде. Основателем данной процедуры считается знаменитый йог Дживака Кумарбхаша. Он считался талантливым целителем, его приглашали лечить королей и принцев, а также он трепетно заботился о своем друге Будде.

Мастерству тайского массажа издревна обучали в храмах, что носят название ваты. По сей день самые высококвалифицированные специалисты это те, что прошли подготовку в Вате По. Это популярный Центр Тайской Медицины и Массажа.

Техника тайского массажа

Через все человеческое тело проходят незаметные энергетические линии, на которых находятся важные аккупунктурные точки. Эти точки отвечают за работу всех систем организма и его органов. При их закупорке возникает энергетическая блокада, именно это является причиной множества заболеваний. Тайский массаж направлен на воздействие на эти невидимые энергетические линии.

Тайский массаж, или как его еще называют йога-массаж, направлен на мягкое растяжение и массирование энергетических линий. Считается, что достижения максимальной пользы тайского массажа его должен делать человек, с которым налажен тесный духовный конфликт.

Воздействие на энергетические точки можно производить пальцами, ладонями, локтями, коленями и даже ступнями. Переход между приемами должен быть максимально плавным.

Сеанс массажа должен начинаться в положении лежа на спине, а заканчиваться лежа на животе. Длительность эффективного сеанса тайского массажа примерно 2-2.5 часа.

Одной из задач тайского массажа является необходимость растянуть каждую мышцу, при этом улучшается суставная подвижность. Но с этим нужно быть очень осторожным, у каждого имеется свой порог чувствительности, и если его пересечь, то получится не польза, а вред.

Но каким бы простым не казался тайский массаж, все же лучше доверять себя профессионалу. Все не так просто как кажется на первый взгляд, да и грань между пользой и вредом в этом вопросе очень тонкая.

Полезное действие тайского массажа Эта процедура не только помогает снять напряжение со всего тела, но также способствует улучшению кровообращения, обмена веществ, подвижности суставов. Тайский массаж способствует выводу из организма шлаков и токсинов, укреплению мышц всего тела. Тайский массаж имеет омолаживающий эффект, а также значительно стимулирует иммунитет. Эта процедура снижает риск развития атеросклероза и других проблем с сосудами. Тайский массаж является отменным средством для профилактики и лечения мигреней и головных болей, артрита, болей в спине и пояснице, проблем с пищеварением, он нейтрализует практически все негативные последствия, что вызывают стрессы, которых в наше время немало.

Противопоказания к тайскому массажу Существует ряд противопоказаний к применению такой процедуры, как тайский массаж. Его категорически нельзя проводить при серьезных сердечнососудистых заболеваниях. Высокое артериальное давление также считается весомым противопоказаниям. Нельзя делать тайский массаж при остеопорозе, ревматоидном артрите, в период беременности и лактации, в восстановительном периоде после операций, при любых онкологических заболеваниях, а также при гемофилии.

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