Как избавиться от целлюлита в домашних условиях

Первове, что нужно предпринять – это делать контрастный душ. При этой процедуре совершено не стоит сразу прибегать к обливанию очень холодной водой. Можно к холодной воде привыкать постепенно, чередуя теплую воду с прохладной. Все тело обливать не обязательно можно обливать только проблемные места. Очень хорошо было в процессе делать массаж специальной антицеллюлитной щеткой. Эта процедура поможет вам улучшить кровообращение и придать коже большей эластичности, которую она теряет при развитии целюлита.

Второе, на что нужно обратить внимание, это приём горячих ванн с добавлением в нее морской соли. В ванной достаточно провести всего минут 20 чтобы получить эффект. В горячей воде поры кожи расширяются и очищаются, тело расслабляется. Очень хорошо добавлять в воду немного меда, настои трав ромашки и шалфея. Это вам ни в коей мере не повредит, но даст вашей коже массу витаминов и полезных веществ. После ванной неплохо было бы сделать легкий массаж, так сказать закрепить результат.

Третье, это массаж и не простой массаж, а медовый массаж. Этот вид массажа вы можете применять в домашних условиях без всякого риска для Вашего здоровья, перед этим немного разобравшись с технологическим процессом медового массажа. Медовый массаж очень хорошо очищает кожу от ненужных элементов, которые спрятались глубоко в вашем теле, при этом медовый массаж не только придает вашей коже эластичность, улучшает циркуляцию крови и обмен веществ в организме, но и пополняет ваше тело большим количество витаминов через кожу.

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