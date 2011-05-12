Африканские косички ведут к облысению

Африканские косички – это оригинальная прическа, которая постепенно приведет свою обладательницу к еще одной оригинальной прическе – лысине. Так считают американские дерматологи, которые связывают 30% раннего облысения африканок с их традиционными прическами.

Все дело не столько в косичках, а в тугости, с которой они завязаны. Такие действия с волосами из-за стягивания травмируют кожу черепа и способствуют выпадению волос.

Чередование модных «тугих» причесок с использованием агрессивных химических парикмахерских средств, приводит к тому, что в зрелом возрасте женщинам уже не обойтись без парика.

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