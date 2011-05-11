Украинский врач-терапевт умер в Ливии от сердечного приступа

Гроб с телом украинского врача, умершего в Ливии от сердечного приступа, планируется доставить в Украину 12 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, Посольство Украины в Ливии осуществило комплекс мероприятий для подготовки отправки тела гражданина Украины на Родину.

Он напомнил, что врач-терапевт, который работал в медицинском центре, умер 2 мая в городе Тобрук от сердечного приступа. Поскольку Тобрук находилось на подконтрольной повстанческим силам территории, подготовка отправки тела требовала нескольких дней.

Сотрудники консульского отдела Посольства Украины в Ливии осуществили все необходимые процедуры, связанные с оформлением свидетельства о смерти и отправкой тела умершего на Родину.

Отправка гроба запланирована сегодня из Каира в 19.05 самолетом турецких авиалиний. Прибытие в Одессу ожидается 12 мая в 12.20.