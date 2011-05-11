Чем полезна паротерапия?

Пока человек находится в парилке, кожа и мышцы под действием влажного и горячего воздуха разогреваются, усталость улетучивается, обменные процессы нормализуются, да и вообще все системы организма тонизируются. К тому же, регулярное посещение бани хорошо воздействует на сердечную мышцу. Конечно, посещать сауну или баню нужно только в том случае, если у вас нет проблем со здоровьем. А лучше всего предварительно проконсультироваться с доктором.

Паротерапия прекрасно способствует тому, что из организма выводятся шлаки, которые бывают для человека токсичны. Плюсом является и то, что выводятся вещества не через почки, а с потом, через кожу.

Так же, паротерапия отличное средство для расслабления мышц, позволяет отдохнуть и просто расслабиться.

Есть некоторые правила, которых нужно придерживаться перед тем, как войти в парную. Во-первых, нужно тщательно вымыться и желательно, без мыла, затем очень хорошо вытереться. Но голову необходимо повязать бандану из хлопковой ткани, можно надеть шерстяную шапочку, чтобы защититься от перегрева. В перерывах между заходами обязательно выпить чая, чтобы восполнить запасы жидкости в организме, потерянной с потом.

Некоторые любители бани вместо простой воды в бане используют отвары целебных трав.

Применение веников так же весьма благоприятно сказывается на организме человека. Веник действует, словно массажер и способен убрать боли, оказать противоспалительное действие. Все зависит от того, веник из какого дерева будет использоваться. Например, веник из липы способен помочь при первых признаках простуды, а березовый избавить от болей в мышцах и суставах.

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