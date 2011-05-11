Молоко - вместо косметики

Молоко является не только полезным и вкусным напитком, но и прекрасным косметическим средством. Даже Авиценна утверждал, что этот продукт способствует улучшению цвета лица, сводит пятна на коже, заботится об ее эластичности. В одной пипеточной капле молока насчитывается более 100 миллионов мельчайших частиц жира, что усиливает его усвоение клетками кожи. А композиция из ценных веществ оказывает прекрасное омолаживающее действие на кожу. А когда кожа сухая и склонная к шелушению, то молоко просто необходимо. Если нет желания или возможности принять молочную ванну, можно попробовать использовать этот продукт для мытья рук и умывания. Вы будете приятно удивлены результатом. Молоко используйте при умывании как обычную воду, только оно должно быть жирным, а его температура комнатной.

Если молоко регулярно употреблять в качестве косметических средств, то в скором времени кожа станет настолько нежной, как у младенца, а от морщин не останется и следа. Молоко, кефир, простокваша, обладают питательными и отбеливающими свойствами. Особенно хорошо их использовать весной, когда на коже становятся более видны пигментные пятна и веснушки. А сметана и сливки лучше дорогостоящего крема улучшает обмен веществ в клетках кожи. Чем кожа жирнее, тем кисломолочные средства должны быть кислее. Молочные маски необходимо держать на коже около 20-30 минут. Ну а если кожа сухая и от маски появилось жжение, следует смыть ее теплой водой и нанести питательный крем. Отличной маской для лица является маска из йогурта. Она подходит для любого типа кожи. 2 столовых ложки йогурта смешать с 2 столовыми ложками дрожжей, и добавить пару капель витамина Е. Смыть маску через 20-25 минут теплой водой.

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