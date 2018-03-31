Как похудеть на соках?

Натуральные соки из фруктов и овощей, а особенно если они свежевыжатые, имеют потрясающую восстанавливающую и очистительную силу. Чудесное действие натуральных соков обусловлено тем, что в их состав входит естественная структурированная вода, натуральные красящие и ароматические вещества, пектиновые соединения, органические кислоты, эфирные масла, щелочи, клетчатка, фитонциды, витамины и микроэлементы, дающие внутренний заряд человеческому организму. Они содержат огромное количество витаминов: А, С, Е, группы В (B, B2, B6) и других. В натуральных соках скрыт секрет долголетия и здоровья, пишет женский онлайн журнал InFlora.ru. А их приготовление при наличии соковыжималки не составит труда.

О пользе натуральных соков

Все овощи и фрукты можно условно разделить на три группы в зависимости от того, какие витамины и ценные вещества они содержат.

1 группа. Овощи и фрукты, которые снабжают организм в основном витамином С, а также витаминами А и В, минеральными веществами, клетчаткой и сахарами. В эту группу входят: апельсины, грейпфруты, лимоны, помидоры, капуста (особенно квашеная), крыжовник, смородина, лесные ягоды, клубника, малина, стручковый перец, зелень петрушки.

2 группа. Овощи и фрукты, которые поставляют в организм человека главным образом каротин, а также витамин С, витамин В2, минеральные вещества, клетчатку, сахара. Это морковь, абрикосы, дыня, помидоры, тыква, брюссельская капуста, лук-порей, зеленые стручки фасоли и гороха, красный перец, зелень петрушки, рябина.

3 группа. Овощи и фрукты, в которых количество витаминов и минеральных веществ невелико, они содержат витамины группы В и витамин С, благотворно влияют на процессы обмена веществ в организме. Это сельдерей, огурец, свекла, редиска, репчатый лук, петрушка, груша, яблоко, слива, виноград, черешня.

Какими могут быть натуральные соки?

Разнообразие натуральных соков радует, а их все можно разделить на 4 группы: фруктовые, овощные, ягодные и травяные соки. Самыми низкокалорийными, но и самыми пресными на вкус являются овощные соки, которые содержат больше минеральных солей, чем соки из фруктов или ягод.

Фруктовые соки, являясь самыми калорийными, лучше других очищают организм от вредных продуктов жизнедеятельности, шлаков и токсинов.

Ягодные соки также достаточно калорийны, но по сравнению с овощными, являются настоящим кладезем витаминов.

Травяные соки, несмотря на то, что по целебным свойствам абсолютно не уступают всем остальным, являются менее популярными, из-за своеобразных вкусовых качеств. Например, сок из петрушки может стать прекрасным мочегонным средством, показанным при болезнях почек, а сок из сельдерея способствует повышению сексуальной энергии, соком одуванчика лечат аллергии и малокровие.

Как похудеть на соках?

Огромным бесспорным достоинством натуральных соков в сравнении с соками восстановленными является их свойство способствовать похудению. Связано это с тем, что в натуральных соках содержится гораздо меньше сахара и с тем, что они способствуют улучшению процесса обмена веществ в организме.

Разгрузочный день на натуральных соках

В такие дни рекомендуется в течение дня только пить разнообразные соки и полностью отказаться от другой пищи. Конечно, максимально полезными будут свежевыжатые соки, а выпить их за день нужно 1,5-2 литра.

Свежевыжатые натуральные соки придется готовить самостоятельно, так как все полезные вещества будут сохраняться в них не дольше получаса. Когда сок хранится более длительное время, то под действием воздуха и света в нем уничтожается большинство полезных веществ.

Рецепты натуральных соков для похудения

Полезнее всего в целях похудения пить смеси из разных соков. Может быть, сначала вкус таких напитков покажется необычным. Например, очень полезно смешивать в равных пропорциях свекольный и морковный соки, апельсиновый (1/4) и грейпфрутовый (3/4) соки, сок лимона (3/4) и апельсина (1/4). Или такой рецепт: на стакан томатного сока - чайную ложку сока из петрушки, а на стакан морковного сока - чайную ложку сока из сельдерея. При желании, а также на начальном этапе приема таких соков, их можно разбавлять по вкусу чистой водой.

Натуральные соки при похудении

Натуральные соки могут стать частью диеты, к примеру, монодиеты с низким содержанием питательных веществ и витаминов. Поэтому диетологи рекомендуют даже во время строгих диет для того, чтобы обеспечить организм нужными микроэлементами и витаминами, пить свежевыжатые соки. Но не стоит воспринимать эту рекомендацию, как призыв поглощать соки литрами, ведь нужно помнить, что они достаточно калорийны.

Как же правильно пить натуральные соки? Во-первых, нужно запомнить, что употребление фруктовых соков ведет к накоплению жировых отложений. Происходит это, потому что в таких соках много сахара, а замедляющей его усвоение клетчатки мало. Поэтому бесконтрольный прием большого количества фруктовых соков может стать даже причиной ожирения. С точки зрения похудения самым неподходящим считается сок апельсина, поэтому его прием нужно свести к минимуму или совсем исключить из рациона.

Если вы постоянно сидите на диетах, то включите в свой рацион сок граната, так как он считается самым эффективным средством в борьбе с анемией, которая часто развивается у тех, кто придерживается различных диет.

Гранатовый сок пьется разбавленным, делать это можно с помощью минеральной воды или других соков (яблочного, морковного).

Сочетание морковного и гранатового соков - это настоящая витаминная бомба для организма, тем более что в нем меньше сахара, чем в любом фруктовом соке. Если вы принимаете чистый морковный сок, то его нужно разбавлять из-за специфического вкуса и высокого содержания бета-каротина, переизбыток которого ведет к риску развития заболеваний печени и изменению цвета лица.

Коктейль из гранатового и яблочного сока, конечно, калорийнее, но также может использоваться при похудении.

Как правильно пить натуральные соки?

Как уже говорилось, свежевыжатые соки нужно пить сразу после их приготовления. Овощи, фрукты или ягоды должны быть спелыми, чистыми (особенно овощи) и свежими. Фрукты и овощи желательно использовать с кожурой, так как именно в ней сосредоточено большое число полезных веществ. Принимать соки нужно перед едой, так как их усвоение происходит всего за 15-20 минут. Часто на начальном этапе после приема сока наблюдается некоторая реакция организма в виде неспокойного живота или небольшого расстройства желудка. Такая реакция естественна и свидетельствует об очистительном процессе в организме. Максимальное количество натуральных соков в день не должно превышать 2 литров, а минимальное - 600 мл. Не нужно добавлять в сок соль или сахар, при желании лучше заправить его медом, апельсиновой или лимонной цедрой, зеленью укропа или петрушки, тмином.

И немаловажно, чтобы во время приема сока у вас было спокойное настроение, вы никуда не спешили и получали от употребления сока удовольствие. Нельзя выпивать натуральные соки залпом или большими глотками, их нужно пить медленно, небольшими глотками, можно через соломинку.

Оказывается не все, что полезно должно быть невкусно, а значит, наслаждаясь вкусом натуральных соков, можно не только оздоровиться и укрепить иммунитет, но и стать стройнее.

newsland.ru