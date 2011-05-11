Эти пряности очищают кровь

Это природные биологически активные добавки, способные сделать питание целебным и совершенным. Специи - это семена, листья, корни, стебли, кора и цветы пряных растений. В них содержатся витамины и минеральные вещества необходимые организму человека для полноценной жизнедеятельности.

Среди пряностей есть такие, которые обладают способностью очищать кровь и предотвращать появление опухолей. По версии американского издания «Planet Green», к ним относятся:

• Базилик, содержащий витамины А, С, К, железо, магний, марганец, калий и большое количество флавоноидов, которые защищают от вредного воздействия всех видов излучения,

• Имбирь, обладающий антивирусными и противовоспалительными свойствами,

• Фенугрек (шамбала), снижающий уровень холестерина в крови и имеющий противовоспалительные свойства,

• Петрушка, богатая витаминами, минералами и клетчаткой и способствующая нормальной перистальтике,

• Куркума, обладающая способностью подавлять рост злокачественных опухолей.

Исследование, проведённое в Исследовательском центре Мичиганского университета (University of Michigan Comprehensive Cancer Center), показало, что комбинация из куркумы и чёрного перца значительно эффективнее подавляет рост раковых клеток, чем эти пряности, употребляемые по отдельности.

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