Эти пряности очищают кровь
Природные добавки
Это природные биологически активные добавки, способные сделать питание целебным и совершенным. Специи - это семена, листья, корни, стебли, кора и цветы пряных растений. В них содержатся витамины и минеральные вещества необходимые организму человека для полноценной жизнедеятельности.
Среди пряностей есть такие, которые обладают способностью очищать кровь и предотвращать появление опухолей. По версии американского издания «Planet Green», к ним относятся:
• Базилик, содержащий витамины А, С, К, железо, магний, марганец, калий и большое количество флавоноидов, которые защищают от вредного воздействия всех видов излучения,
• Имбирь, обладающий антивирусными и противовоспалительными свойствами,
• Фенугрек (шамбала), снижающий уровень холестерина в крови и имеющий противовоспалительные свойства,
• Петрушка, богатая витаминами, минералами и клетчаткой и способствующая нормальной перистальтике,
• Куркума, обладающая способностью подавлять рост злокачественных опухолей.
Исследование, проведённое в Исследовательском центре Мичиганского университета (University of Michigan Comprehensive Cancer Center), показало, что комбинация из куркумы и чёрного перца значительно эффективнее подавляет рост раковых клеток, чем эти пряности, употребляемые по отдельности.