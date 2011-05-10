Чем полезно масло авокадо

По словам специалистов США, наилучшие показатели из всех растительных масел имеет растительное масло авокадо. Масло авокадо отжимают из мякоти плодов, в котором содержится большое количество насыщенных жиров, полезных витаминов.

Благодаря содержанию в нем насыщенных жиров, заметно снижается уровень холестерина. Витамин Е содержит масло авокадо холодного отжима. В нем содержится больше витаминов, чем в оливковом масле.

Масло применяют при приготовлении различных блюд. На масле можно приготовить жаркое. Масло авокадо является отличным средством для кожи. Масло применяют в косметических средствах, которое увлажняет и питает кожу лица, рук.

Масло авокадо прекрасно питает кожу лица, продляя молодость коже. В салонах красоты часто используют косметические средства на основе масла авокадо.

Масло авокадо очень питательное и нежное, в котором содержится большое количество полезных витаминов необходимых для человека.

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