Как лечить волдыри на ногах?

Волдыри (водянистые мозоли) — частая проблема ног в наши дни. Но летом так хочется, чтобы ножки были сексуально красивыми и ухоженными…

А для этого стопы должны быть здоровыми.

Маленькие волдыри сходят легко и быстро. Достаточно обеспечить чистоту кожи на самом волдыре и вокруг него.

Хороши простые теплые соляные ванночки (1 ст. ложка соли на литр воды). Вода не должна быть слишком горячей. Ноги не стоит распаривать. Просто промойте и аккуратными промакивающими движениями просушите.

Дайте поврежденному месту на пару дней покой — и ножки скоро будут вас опять радовать красотой и здоровьем кожи.

Волдыри нельзя прокалывать или сдирать. Если повредили кожу на волдыре — обязательно промойте и нанесите антисептическую повязку на месте пореза.

При появлении сильного покраснения, опухоли, при большой площади повреждения кожи лучше все-таки нанести визит доктору — к образованию волдырей могут привести и другие причины помимо тесной обуви: химические раздражители, грибковые инфекции и т. д.

И еще: при наличии лопнувшего волдыря не обращайтесь к педикюристу; кстати, может случиться так, что он сам откажет вам в процедуре.

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