Чтобы похудеть, откажитесь от овощей и фруктов

Автор новой книги о борьбе с ожирением утверждает, что самым эффективным способом избавления от лишних килограммов является отказ от употребления калорийных овощей и фруктов и от регулярного посещения спортзала.

Столь нетрадиционный взгляд на борьбу с ожирением представлен в книге Зои Харкомби (Zoe Harcombe) «Эпидемия ожирения: Причины? Способы борьбы?» («The Obesity Epidemic: What Caused It? How Can We Stop It?»).

Автор утверждает, что для того, чтобы навсегда забыть об ожирении, американцам и жителям других западных стран следует вспомнить о том, как питались их родители и дедушки с бабушками, вернув в свой рацион красное мясо, яйца, рыбу, масло и другие продукты, которые не приводили к развитию ожирения у предыдущих поколений. Вторым шагом к победе над ожирением должен стать отказ от перекусов в пользу трех основных приемов пищи, пишет isra.com.

newsland.ru