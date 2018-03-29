Колбасный цех возле палочки Коха, или как «медицинская мафия» делит Крым

Украина вот уже несколько лет подряд стабильно занимает второе место в Европе (после России) по количеству случаев заболевания туберкулезом. При этом на фоне роста заболеваемости в стране, безудержно сокращается количество мест для лечения заболевания - в долгосрочную аренду различным коммерческим структурам передаются целые санатории, специализированные на лечении туберкулеза.

В Крым, как известно, вот уже несколько столетий подряд едут лечиться больные туберкулезом люди. Это и неудивительно, климат Южного берега Крыма как нельзя лучше подходит для лечения туберкулеза. В наследство от СССР полуостров получил сеть специализированных на лечении туберкулеза медучреждений. По лечебной направленности юнобережные курорты не имели аналогов в дальнем зарубежье! Но последние несколько лет это уникальное наследие подвергается атакам коммерсантов и местных советов. Посягательства на территории расположенных в прибрежной зоне санаториев сравни стихийному бедствию. Если этот процесс не остановить, то, не исключено, что спустя пару лет в Крыму негде будет лечиться от туберкулеза не то, что иностранцам, но даже самим украинцам…

Дерибан и там, и тут

Сколько противотуберкулезных санаториев было в Крыму после развала СССР, сейчас трудно подсчитать. Во всяком случае, представители Министерства здравоохранения Крыма затруднились ответить на этот вопрос. По словам главного фтизиатра Минздрава АРК Евгения Охоты, сейчас в Крыму 13 противотуберкулезных санаториев находятся в подчинении Министерства здравоохранения Украины, еще 3 санатория – в подчинении Минздрава Крымской автономии (среди них и санаторий «Симеиз»)…

Не так давно в Крыму разразилось сразу несколько земельных скандалов, связанных с медучреждениями. Так, гектара земли чуть не лишился противотуберкулезный санаторий для взрослых «Долоссы» (земля санатория была передана одной из коммерческих фирм, но дерибан не удался – вмешалась прокуратура), без 6 гектаров земли чуть не остался детский противотуберкулезный санаторий им. Боброва в Алупке (единственный в Украине, где оперируют и проводят реабилитацию детей, страдающих костным туберкулезом!). Благо, журналисты подняли шум по поводу решения алупкинских депутатов «оттяпать» земли детского санатория! После проверки ряда публикаций, появившихся на эту тему в СМИ, тогдашний прокурор Крыма Виктор Шемчук внес протест на решение Алупкинского горсовета. «Что касается Алупки, то у них там вообще уникальная ситуация. Не хотелось бы применять такие выражения, но кучка тамошних депутатов творит, что в голову взбредет. Они принимают, к примеру, решение об аннулировании государственного акта на землю, выданного госпредприятию, находящемуся в ведении Минздрава. Потом берут и лишают этот детский санаторий 6 гектаров парка, предполагая «вырученную» землю раздать под личное коттеджное и дачное строительство. Это же глупость несусветная», - говорил тогда по поводу предприимчивых алупкинских депутатов В.Шемчук (цитируется по газете «Первая крымская»).

Главный фтизиатр Крыма ситуацию вокруг санатория Боброва комментировать отказался, сославшись на то, что медучреждение находится в подчинении Минздрава Украины, а не Крыма. «Санаторий Боброва - это санаторий Минздрава Украины, мы не занимаемся им», - сказал главный крымский фтизиатр. Относительно других санаториев, оказавшихся в эпицентре земельных скандалов, Е.Охота тоже особо не распространялся. «Нет, это не моя компетенция, они нам не подчиняются, поэтому я не могу здесь что-либо сказать», - отметил главный фтизиатр Минздрава Крыма. При этом на вопрос, что происходит с санаториями, которые находятся в подчинении крымского Минздрава, Е.Охота заявил, что с ними все в порядке.

С главным фтизиатром полуострова не согласен Леонид Пилунский - депутат парламента Крыма, лидер Крымской организации Народного Руха Украины. По его выражению, сейчас на полуострове орудует «медицинская мафия», которая не без участия местных советов перераспределяет земли и помещения противотуберкулезных санаториев. «Идет планомерное уничтожение противотуберкулезных учреждений в Крыму. И это в момент буквально пандемии!…», - говорит Л.Пилунский.

Как пример - детский санаторий «Крым» в Алупке. «В 1999 году детский санаторий «Крым» в Алупке передается в подчинение противотуберкулезному санаторию «Симеиз» в Симеизе, и три года назад детский санаторий («Крым») продается!», - говорит депутат. Сейчас на месте санатория, рассказывает Л.Пилунский, ведется строительство, и это при том, что передача санатория коммерческой фирме производилась без необходимых на то документов. «Санаторий ликвидирован – продан. Там строят, сдали уже два здания под крышей, то есть, там нет никаких туберкулезных больных людей. И это все идет в нарушение двух статей, в частности, Закона о курортах», - отмечает депутат.

Бросили взгляд и на поликлинику

Посягательства ведутся не только на «золотые» земли лечебных учреждений, расположенных на Южнобережье, «под обстрел» попадают и медучреждения в столице Крыма – в центре Симферополе земля тоже недешевая.

К примеру, в прошлом году Симферополь чуть не лишился городской противотуберкулезной поликлиники. Крымский Минздрав предложил внедрять так называемую «ДОТ-стратегию». Вместо единой противотуберкулезной поликлиники, расположенной в самом центре Симферополя, больных туберкулезом фтизиатрам было предложено лечить по международным стандартам, а именно - принимать их в обычных поликлиниках. Л.Пилунский объясняет эту инициативу Минздрава Крыма отнюдь не заботой о больных. «Плевали они на туберкулезных больных! Противотуберкулезная поликлиника в Симферополе - что это такое? Это двухэтажное здание, около двух тысяч квадратных метров помещение, генеральский дом начала 20 века, и порядка двух гектаров земли в центре города», - говорит он.

Поликлинику общественность пока отстояла. Правда, после шумихи Минздрав Крыма заявил, что никто поликлинику не собирался закрывать. Так, просто ремонт хотели провести…

Кстати, насчет ремонта. Вот в областной детской инфекционной больнице, рассказывает Л.Пилунский, по бумагам сделан капитальный ремонт больше чем на два миллиона долларов… А на самом деле в больнице обваливаются стены - капремонта там отродясь не было - при этом не так давно к медучреждению сделали пристройку и открыли колбасный цех. И это рядом с инфекцией!

В общем, «медицинская мафия» активничает в Крыму, и, похоже, просторы ее деятельности ограничиваются не только противотуберкулезными санаториями. «Все главврачи занимаются бизнесом. Они занимаются распродажей и уничтожением санаториев в Крыму, противотуберкулезных в том числе. А сейчас они взялись за онкологию!», - говорит Л. Пилунский. To be continued?

Людмила СКИПИНА (Крым), специально для УНИАН