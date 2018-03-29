Детство в тени жесткой болезни, или заметки на полях одной поездки

Во время поездки в Донецк столичные журналисты побывали в диспансере, где лечат туберкулез. Среди них была наш кореспондент…

В туберкулезном диспансере лечится около 200 больных. Среди них - 60 детей.

Вот в одной из палат трое детей, которым еще нет даже года. Самому маленькому Дениске - 6 месяцев. Врач рассказала, что мальчик прибыл к ним два месяца назад. Болезнь у него в очень сложной форме. Сейчас Денис чувствует себя немного лучше, однако надежды на выздоровление очень мало.

Из других палат выходят дети дошкольного возраста. Увидев гостей, они очень обрадовались. Особенно, когда их начали фотографировать журналисты и обещать, что вышлют фотографии.

Большинство детей в больнице брошены на произвол судьбы или же их родители лишены родительских прав. 20 с 60 малышей не только больны туберкулезом, но и ВИЧ-инфицированны. И, если, как мы знаем, туберкулез можно вылечить, то ВИЧ-инфекция – болезнь неизлечимая. Дети с этой болезнью часто не доживают даже до подросткового возраста. Лечение нуждается в постоянной и очень тщательной схеме. А это, к сожалению, невозможно, поскольку врачей и средств не хватает.

Картина страшная, поражает, ведь маленькие дети страдают из-за небрежности своих родителей. В Украине продолжает расти количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом матерей. Ежегодно этот показатель увеличивается на 20%. Если в 1997 году родилось 196 малышей, то в 2004 году от ВИЧ-инфицированных женщин родилось 2 115 младенцев. Проблема заключается в том, что, во-первых - не все ВИЧ-инфицированные начинают своевременно получать нужные лекарства, во-вторых - не все их получают регулярно. А отсюда и соответствующий результат. К ВИЧ-инфекции добавляется еще и туберкулез.

К сожалению, количество инфицированных и больных туберкулезом в Украине непрестанно растет. И наибольшая проблема, что больные находятся среди нас. Они не проходят обследования, не лечатся. Мы можем даже не знать, что контактируем с больным на туберкулез. Соответственно, завтра это может стать нашей болезнью. И это не зависит от нашего образа жизни.

Поэтому должны регулярно проходить профилактическое обследование и призывать к этому своих близких и знакомых. Нужно понять, что это беда всей нации. Возможно, так мы сможем остановить туберкулез.

Галина ВЫСОЦКАЯ