Как бороться с отеками ног?

Смешайте в равных количествах оливковое и камфорное масло, смажьте этим составом ноги, вотрите массирующими движениями от пальцев до колен. Оберните каждую ногу тканью, а затем шерстяным платком и оставь так на ночь. Эту процедуру делайте каждый день в течение месяца.

4 ст. л. льняного семени залей 1 л воды, кипятите 10–15 мин., кастрюлю накройте и поставь в теплое место. Дайте настояться в течение часа. Для вкуса добавьте лимонного или другого фруктового сока. Пейте горячим по 1/2 стакана через 2 ч. 6–8 раз в день. Курс лечения 2–3 недели.

Лимоны обладают легким мочегонным свойством. Цедру пропустите через мясорубку и высушите. Принимайте порошок цедры по 1/2 ч. л. 3 раза в день за 30 мин. до еды, запивая теплой водой с ложкой меда.

Смешайте по 0,5 стакана морковного сока, сока огурца и сока одного среднего лимона. Разделите напиток на 3 приема и пей 3 раза в день, разбавляя порцию наполовину теплой кипяченой водой.

Корни и зелень петрушки пропустите через мясорубку. Стакан полученной массы положите в стеклянную или эмалированную посуду, залейте двумя стаканами крутого кипятка и оставьте в тепле 8 часов. Настой процедите, отожмите, добавьте сок одного лимона. Принимайте по 1/3 стакана в течение двух дней подряд, сделайте перерыв на 3 дня, снова принимайте 2 дня подряд и т.д.

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