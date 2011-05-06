Руль автомобиля опасен для здоровья

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что руль вашей машины может быть опасным для здоровья? Очень опасным! Между тем эксперты из британского университета Queen Mary уверяют, что на «баранке» обычного среднестатистического автомобиля содержится почти в девять раз больше всевозможных бактерий, чем в… общественном туалете.

Так, на одном квадратном дюйме руля специалисты обнаружили аж 700 бактерий – для сравнения, в туалете их всего 80! Причем среди обнаруженных бактерий есть и весьма опасные, способные вызвать кишечные расстройства и отравления.

Но руль оказался далеко не самым заразным местом в машине – еще лучше бактериям живется на полу багажника. Там на одном квадратном дюйме их может быть около 1000 штук.

Объяснение этому феномену довольно простое – оказывается, многие водители просто не моют руль! Например, в США только одна треть водителей чистят руль один раз в год или чаще. Большинство же никогда этого не делают!

news-archive.info