Подросток разведенных родителей

Иногда семейные пары разводятся. Это факт и ничего тут не поделаешь. Есть люди, которые считают, что брак – это однажды и навсегда. Но таких на самом деле мало. Остальные, хоть и женятся с мыслью, что эта любовь и союз навечно, в очередной сложный кризисный момент, расстаются. Если семья распадается в тот момент, когда дети вступили в подростковый период, то всем ее членам будет особенно тяжело.

Оклемавшись от тяжелого бракоразводного процесса, родители расходятся в «разные галактики» строить новую, успешную жизнь, а дети остаются в той же «галактике», где родились, росли и жили всё это время. Они еще очень долго будут ждать чуда возврата к прежнему: мама, улыбающаяся, советующая, со своими кулинарными вкусностями, не издерганная, а добрая и включенная в жизнь детей и папы, а не зациклившаяся на себе. Папа, не всегда обеспечивающий так, как хотелось бы или балующий всем, чем только можно, но присутствующий постоянно. С ним каждый вечер можно посмотреть спортивный канал по телику, а когда приходят друзья – расскажет что-то интересное, прикроет от мамы очередной «прокол», заступится перед дворовым хулиганом-кавалером. Нет уже той семьи, и никогда не будет.

Это понимается подростками не сразу, а через необходимое каждому количество времени, иногда через несколько лет. Ни один подросток не позволит своему родителю, сломавшему его жизнь, легко устраивать свою новую личную жизнь. Каждый новый мамин кавалер будет методично изгоняться с территории семьи, потому что еще живет надежда возврата папы. Ни одна женщина, появившаяся рядом с папой, не будет выдерживать конкуренции по сравнению с мамой подростка. И сколько бы папа или мама не меняли свое окружение – все будут плохими.

Подростки очень изобретательны в своих пакостях. Многие родители, разобравшись в очередном скандале, так и не могут поверить, что ТАКОЕ могло прийти в голову их ребенку. Кто-то регулярно не передает очень важную информацию и у претендента на мамину руку методично сдают нервы. Некоторые подростки начинают хулиганить в школе, зная, что мама сама с таким поведением не справится и будет вынуждена пригласить домой папу. Пусть по поводу наказания, но зато они, хоть ненадолго будут снова вместе. Кто-то разыгрывает из себя «умирающего больного», только чтобы мамино внимание и забота никому больше не доставались, а некоторые просто объявляют родителю бойкот.

Что же делать? Разбитую чашу не склеишь. Семью разорвали родители. Само собой разумеется, что и ответственность за раненую психику подростка несут они. На какое - то время придется отодвинуть устройство личной жизни и посвятить его максимально ребенку. Иногда разговор не получается, но опускать руки не следует. Важно знать, что в подобных беседах нужно быть предельно честными. Дети как лакмусовая бумажка – тут же чувствуют обман.

Чем дольше после развода ребенок живет с родителем вдвоем, тем тяжелее он впускает в семью нового человека. Это же касается и семей, где никогда не было отца и мама сама, а иногда при помощи родственников занималась воспитанием ребенка.

Очень важно, чтобы новый избранник (или избранница) не акцентировали внимание на своем эротическом интересе к родителю! Хотя бы в начале общения. В подростковом возрасте это не прощается! Молодежь, уже перешагнувшая из подросткового рубежа в юность не особенно вмешивается в устройство разведенными родителями личной жизни. Это происходит по той причине, что они уже вовлечены больше в свою взрослеющую жизнь. Им на руку то, что родители будут заняты не только ими, но в большей степени своей персоной и новым избранником. Но подростки этого не пропустят.

Хороший шаг - попробовать подружиться с подростком. В этом должны участвовать и новый претендент на роль члена семьи и родитель. Маленькие дети и дети младшего школьного возраста, как правило, очень быстро начинают дружить с новым взрослым, но чтобы подружиться с подростком, придется прилично «попотеть».

Что еще можно посоветовать, это категорическое невмешательство «новенького» в воспитательный процесс подростка. Запомните. Когда ни-будь вы, может, и будете восприняты, как родительская фигура, но все равно не как полноценный родитель, значит всегда будет оставаться ниша, куда вам нельзя даже заглядывать.

Невозможно в статье предложить исчерпывающие варианты выхода из сложного периода наслоившихся личных желаний подростка и его разведенных родителей. Каждый случай индивидуален. У вас происходит нечто похожее? – приходите к нам, психологам. Будем вместе строить новую «переправу» в реке взаимоотношений семьи.

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