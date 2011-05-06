Как сохранить кожу чистой и здоровой

Жители Таиланда очень трепетно относятся к своему внешнему виду. Первое на что обращают внимание как женщины, так и мужчины - это здоровый вид кожи. Именно состояние кожи, по мнению таиландцев, может рассказать о человеке и его образе жизни практически все. В столице Бангкока буквально на каждом шагу можно встретить крупные и небольшие центры по оздоровлению кожи, между тем врачи отмечают, что существует несколько ежедневных правил для сохранения ее чистоты и здорового внешнего вида.

В первую очередь, говорят медики, тщательное умывание надо сделать ежедневной привычкой. Очищать кожу следует только мягкими средствами, один раз в день, но тратить на процедуру следует не менее десяти минут, делая массаж наиболее проблемных зон - области носа, подбородка и лба. Среди других рекомендаций - правильное питание, врачи замечают, что при наличии акне не следует злоупотреблять жареным и жирным, а также курить. В период воспаления и высыпаний следует избегать перегрева кожи, нахождения в сауне или бане.

Бессонница также может стать причиной появления акне, поэтому врачи рекомендуют спать не менее 8 часов в сутки.

К выбору средств по уходу за кожей также следует относиться внимательно, если вы обладаете жирной кожей, стоит пользоваться только кремами на водной основе, советуют врачи.

Среди профилактических процедур, которые можно проводить в домашних условиях, выделено использование скраба. Однако медики предупреждают, что использовать скрабы для кожи лица не следует, лучше их заменить травяной пудрой на основе куркумы, тамаринда или специальными кислотами.

Что касается методов кардинального лечения кожи, то таиландцы советуют применение лазера. При обработке лазером, говорят медики, поры на лице существенно расширяются и последующее лечение антибиотиком будет иметь колоссальный эффект.

Среди продуктов, рекомендованных для улучшения внешнего вида, - фасоль, зерновые, яркие фрукты и овощи, витамин С и Е. Кроме того, эскулапы рекомендуют пить зеленый чай и красное вино в небольших количествах.

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