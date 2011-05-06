Чем опасны свежевыжатые соки

Ученые заявляют, что не все фруктовые соки полезны.

По словам израильских исследователей, многие из них не менее вредны, чем сладкая газировка и увеличивают риск развития болезни «жирной печени», передает likar.info.

В частности, в ходе исследования выяснилось, что, выпивая более литра сока в день, риск заболеть этим недугом увеличивается в 5 раз, а также повышается риск развития диабета и сердечнососудистых заболеваний.

Всему виной фруктоза и сахар, которые в соках содержаться в повышенном количестве. Безопасным же называют 1 стакан сока.

newsland.ru