Чем опасны свежевыжатые соки
09:22, 06 мая 2011Зарубежные новости
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Безопасен только 1 стакан сока
Ученые заявляют, что не все фруктовые соки полезны.
По словам израильских исследователей, многие из них не менее вредны, чем сладкая газировка и увеличивают риск развития болезни «жирной печени», передает likar.info.
В частности, в ходе исследования выяснилось, что, выпивая более литра сока в день, риск заболеть этим недугом увеличивается в 5 раз, а также повышается риск развития диабета и сердечнососудистых заболеваний.
Всему виной фруктоза и сахар, которые в соках содержаться в повышенном количестве. Безопасным же называют 1 стакан сока.
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