Немецкая диета: 10 кг за две недели

Немецкая диета очень популярна в Германии. В свое время на ней сидела известная немецкая актриса Марлен Дитрих. Диета проста, но довольно эффективна. За 14 дней на ней можно сбросить до 10 кг

Эта диета была разработана немецкими учеными. Меню довольно разнообразно и содержит некоторые калорийные продукты, поэтому диету не назовешь жесткой. Но она требует типично немецкой «пунктуальности»: питаться следует 3 раза в день; завтрак, обед и ужин каждый день должны быть в одно и то же время; последовательность блюд нарушать нельзя.

Между приемами пищи рекомендуется пить как можно больше кипяченой или минеральной воды без газа.

Диета рассчитана на 2 недели и обещает избавить за это время до 10 лишних килограммов.

День 1

Завтрак: чашка черного кофе или чая, сухарик.

Обед: 2 яйца вкрутую, 80 г шпината, заправленного небольшим количеством растительного масла, 1 помидор.

Ужин: котлета, порция салата из помидоров и зеленого лука, заправленного растительным маслом.

День 2

Завтрак: чашка кофе или чая, сухарик.

Обед: порция салата из помидоров и капусты, заправленного растительным маслом, фрукт: 1 апельсин / 2 мандарина / 1 яблоко / несколько слив.

Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 г вареного мяса, до 100 г зеленого салата.

День 3

Завтрак: чашка кофе или чая.

Обед: 1 яйцо вкрутую, 200 г вареной моркови, заправленной небольшим количеством растительного масла, 100 г твердого сыра.

Ужин: 250 г фруктового салата.

День 4

Завтрак: стакан свежевыжатого яблочного сока.

Обед: 250 г жареной или вареной рыбы, 1 помидор, 1 яблоко.

Ужин: мясная котлета, 150 г зеленого салата, заправленного небольшим количеством растительного масла или соком лимона.

День 5

Завтрак: стакан морковного сока.

Обед: 200 г жаренной курицы, 100 г зеленого салата.

Ужин: 2 яйца вкрутую, 1 морковь + растительное масло.

День 6

Завтрак: чашка чая, сухарик.

Обед: 200 г жареного мяса, 150 г салата из капусты, заправленного лимонным соком.

Ужин: 100 г тертой моркови, заправленной растительным маслом, 150 г твердого сыра.

День 7

Завтрак: чашка чая, сухарик.

Обед: 200 г жареной или вареной курицы.

Ужин: 300 г фруктового салата.

Следующие 7 дней диеты повторяются.

smachno.ua