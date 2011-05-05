Как избавиться от перхоти

Появление перхоти зависит от общего состояния организма. Нарушение нервной и эндокринной систем, проблемы с пищеварительным трактом, половое созревание, хронические инфекционные заболевания, поедание в больших количествах жирной и сладкой пищи, грязная кожа головы все это становиться причиной выделения некачественного в нужных объёмах кожного сала. Когда сало-выделение понижается, частички кожи очень сильно покрывают не только кожу головы, но их сильно видно на самих волосах. Это связано с грибком, о котором мы говорили ранее. Грибок активизируется только в том случае, если Ваш иммунитет ослаблен, а это происходит от слишком больших физических и психологических нагрузок, от не правильного режима питания и еще от некоторых факторов. И вместо того что бы отслаивание кожи проходило, как положено, в течении одного месяца, весь этот процесс занимает не больше одной недели. Чешуйки кожи даже не успевают полностью пройти процесс полного обезвоживания. Но если появление перхоти сопровождается небольшим покраснением и зудом, то мы имеем себорейный дерматит.

Появление перхоти, как стало понятно, это болезнь и причиной ее может быть несколько факторов.

Поэтому прежде чем приступать к самолечению, найдите время и посетите специалиста, который поможет вам выявить причину появления перхоти, после чего назначит лечение. Можно использовать специальные лечебные лосьоны и маски, которые, после мытья головы, наносятся и выдерживаются 20 – 30 минут. В такие препараты как правило входят антимикробные компоненты, противогрибковые и травяные экстракты, чтобы снять раздражение.

Обычные косметические шампуни от перхоти проблемы не решат, они просто смывают чешуйки с кожи и волос. Необходимые препараты продаются только в аптеках и стоят на порядок дороже.

Не забывайте! Перхоть всего лишь следствие, а искоренять нужно причину заболевания. Для этого порой достаточно пересмотреть систему питания и отказаться от вредных привычек.

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