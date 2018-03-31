Семь необъяснимых загадок медицины

Журнал New Scientist опубликовал статью, способную озадачить любого специалиста. Описываемые в нем явления вызывают удивление, отчасти – непонимание, но являются документированными и исследуются учеными из разных частей мира.

Аллергия на воду

Это звучит абсурдно – учитывая, что наш организм на 60% состоит из воды – но у некоторых людей действительно есть аллергия на воду.

Они, безусловно, могут ее пить. Проблема вызывается контактом воды с кожным покровом. Несколько минут ванны или душа – и их кожа покрывается красными зудящими пятнами.

Впервые подобное состояние (обозначаемое медицинским термином аквагенная крапивница) было описано в 1964 году. Оно до сих пор не нашло объяснения. Причиной развития такой аллергии может быть, например, цитотоксический ответ кожи на контакт с водой или сверхвысокая чувствительность к ее ионам.

Люди-химеры Представьте теперь, что генетический тест показывает, что Вы не приходитесь матерью своим детям, хотя точно знаете, кто дал им жизнь. Это отнюдь не научная фантастика. Такие ситуации отмечены в нескольких странах мира.

Оказалось, что мать в подобных случаях оказывалась человеком-химерой (два человека в одном). Она – плод слияния двух разнояйцевых, то есть получающихся из разных материнских яйцеклеток, близнецов.

Никто не знает, как часто рождаются люди-химеры, но современные методики искусственного оплодотворения, очевидно, способствуют распространению этого явления.

Синдром иностранного акцента

Если Вы проснулись с сильным ямайским акцентом несмотря на то, что никогда в жизни даже не слышали об этом острове, значит у Вас развился синдром иностранного акцента.

Самый известный подобный случай произошел в 1941 году, когда жительница Норвегии вышла из шока после ранения во время бомбежки и начала говорить с сильным немецким акцентом.

Ранее считалось, что корни синдрома психологические, но теперь ученые предполагают, что причина его развития – повреждение речевых отделов головного мозга вследствие инсультов или ранений.

Возможно, акцент как таковой и не появляется, а мы, слушающие, подсознательно пытаемся классифицировать видоизмененную речь пострадавшего.

Моргеллонова болезнь

Ее симптомы: рост волокон наружу из зудящих участков кожи, сопровождающийся резкой болью и ощущениями шевеления – как будто человек инфицирован паразитами.

Тысячи людей на планете страдают этой болезнью, а причина ее неизвестна.

Обращаясь к врачу, они слышат, что это – хорошо известное расстройство психики, называемое бредовый паразитоз, при котором больной человек непоколебимо убежден, что неприятные ощущения вызваны наличием в очаге паразитов.

Кто прав? Пока непонятно, но исследования ведутся. Часть ученых считает, что причина роста описанных волокон – бактерия Agrobacterium, вызывающая развитие опухолей у растений.

Безумие короля Георга

Британский король Георг III страдал значительным психическим расстройством, из-за которого его приходилось связывать смирительной рубашкой.

Ученые считали, что причиной этому служило генетическое заболевание – порфирия. Но в 2005 году в результате исследования волос короля был получен неожиданный результат: высокие концентрации мышьяка.

Считается, что лекарства, которые давались королю, содержали мышьяк, отягощая тем самым его болезнь.

Смердящий палец

В одном из номеров журнала The Lancet за 1996 год был описан необычный случай. 29-летний мужчина жаловался на то, что его палец, пять лет назад случайно проколотый куриной костью, уже длительный срок источал зловоние. Запах был слышен на большом расстоянии, а осматривать пациента в закрытом кабинете было просто невыносимо.

Причина зловония так не была выяснена, современные антибиотики – предполагалось, что виновна инфекция, хотя высеять микроорганизмы не удалось – не помогли пациенту. Поэтому в статье авторы просили помощи коллег, которые могли сталкиваться с подобными случаями и успешно их излечивать.

Что стало с беднягой дальше? Автор статьи связался с коллегами, занимавшимися больным. Ответ был еще более удивительным: «Через какое-то время болезнь вдруг исчезла, сама по себе, что это было – непонятно».

Человек-дерево

Руки и ноги г-на Dede, жителя Западной Явы в Индонезии похожи на ветки, а сам он – на полудерево-получеловека.

В чем причина? К счастью для больного, эта загадка недавно решена.

В его состоянии виновен редкий вид иммунодефицита, позволяющий паппиломавирусу – известному каждому страдающему от бородавок – вырваться из-под контроля организма.

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