Кальяны опаснее сигарет, новое исследование

На фоне тенденции введения повсеместных запретов на курение популярность кальянов растет. Данным фактом крайне обеспокоены американские медики из Баптистского медицинского центра Wake Forest. По их словам, многие молодые люди думают, будто кальян безопасен в отличие от сигарет, предаваясь курению кальяна в компаниях.

Врачи оценили, насколько распространено курение кальяна среди студентов восьми американских колледжей. Оказалось, более 40% студентов хоть раз пробовали курить кальян, а 46,6% когда-либо курили сигареты. При этом примерно 25% студентов заявили, что являются "традиционными" курильщиками. 17,4% же активно курили кальян. Примечательно: именно первокурсники мужского пола были более склонны курить кальян.

Известно, что в кальяне используется ароматический табак. Его дым, в отличие от сигаретного дыма, мягок, не так обжигает и приятно пахнет. Это, как раз, привлекает многих не курящих сигареты людей. Так, 22% любителей кальяна никогда не пробовали сигарет. Потом, вкусовые особенности кальянного дыма позволяют его более глубоко вдыхать, задерживая в легких в течение длительного времени. Получается, вдыхается больший объем дыма, чем во время курения сигареты.

Сам же кальянный дым содержит высокий уровень токсичных соединений (смол, окиси углерода, тяжелых металлов и канцерогенных химических веществ). Во время курения кальяна человек получает большую порцию угарного газа и дыма по сравнению с курильщиками. Отдельный вопрос – чистота трубки кальяна. В кафе и ресторанах ее не всегда должным образом очищают. Значит, инфекционные заболевания могут легко передаваться.

Все это позволяет говорить о следующем: курение кальяна способно спровоцировать развитие рака легких, различные респираторные заболевания, снижение массы тела у ребенка матери, курящей кальян, и болезни пародонта.

newsland.ru