Шашлык укрепляет кости и нервы

И почему же считается, что все приятное или вредно, или аморально! А как без вкусностей прожить, того и гляди впадешь в депрессию… Вот, например, как представить себе майские праздники без выезда за город и дымящихся сочных шашлыков с румяной корочкой? Некоторые диетологи клеймят их за большое количество жиров и канцерогенность (то есть содержание веществ, которые потенциально могут быть повинны в образовании раковых клеток).

Но здесь наука оказалась на нашей стороне! Ведь канцерогенные вещества образовываются при жарке мяса на масле (и, собственно, в самом масле при его нагревании, особенно многократном). Мясо же, приготовленное без применения масла в плане образования канцерогенных веществ в разы безопасней!

В мясе, приготовленном на углях, сохраняется большое количество жизненно важных витаминов и микроэлементов:

- витамин В3, помогающий нервной системе.

- витамин В12, участвующий в кроветворении.

- РР (никотиновая кислота), необходимая для активной работы сердца.

- витамин Р (рутин), который относится к антиоксидантам. Он укрепляет капилляры, увеличивает прочность стенок сосудов, помогает работе щитовидки.

- а также легкоусвояемые формы железа, важного для иммунитета и цинк, необходимый мужчинам для сексуальной функции.

В говядине же содержится еще и линолевая кислота, нормализует уровень сахара и холестерина в крови.

Так что мясо, что бы ни говорили приверженцы растительных диет, для здоровья полезно. Вопрос - в качестве и количестве.

В порции шашлыка примерно 250 граммов мяса. В калориях это:

Говядина, телятина – около 200 ккал.

Баранина, свинина – около 400-500 ккал (в зависимости от жирности мяса).

Курица – примерно 300 ккал.

Так что ешьте шашлык на здоровье, но не больше порции за раз. И обязательно с большим количеством зелени! Кинза, базилик, укроп помогают тому, чтобы мясо не падало камнем на ваш желудок, и лучше усваивалось, пишет КП.

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