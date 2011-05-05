Редис расщепляет жиры

Врачи уверяют, что редис возбуждает аппетит – ведь в нем много эфирных масел, способствующих выделению пищеварительных ферментов. Но мы, простые потребители, уверены: достаточно одного взгляда на эти забавные маленькие красные шарики, чтобы их тут же захотелось съесть без всяких на то научных обоснований!

Как пишет Неболей.ру, редиска только с виду такая беззащитная крошка. На самом деле этот овощ большой трудяга – он успешно поставляет в наш организм витамин С и витамины группы В, а также просто огромное количество минералов – это кальций, магний, железо, цинк, йод и калий. Редис улучшает перистальтику кишечника, впитывая шлаки и выводя их из организма, попутно великолепно расщепляя жиры. Вот почему редис так полезен людям с нарушениями обмена веществ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетикам и просто гражданам с избыточной массой тела.

Кстати о минералах. Столь значительное содержание в редисе минеральных веществ делает его безусловно необходимым для людей, работающих с источниками радиоактивного излучения или просто живущих на территориях, загрязненных радионуклидами. Проще говоря – нам всем. Подобным защитным действием обладают и пектиновые вещества, также в избытке наличествующие в редиске.

В числе основных достоинство редиса – эфирные масла, то есть фитонциды. А фитонциды – это не просто летучие биологически активные вещества, в их главную задачу входит подавление роста и развития бактерий, микроскопических грибов и прочих неприятных простейших. А это крайне важно для профилактики различных заболеваний, имеющих бактериальную природу.

В 2007 году ученые из Университета штата Огайо (Ohio State University, США) установили, что темноокрашенные фрукты и овощи обладают свойством замедлять рост раковых клеток толстого кишечника. Этому способствует антоцианин – пигментный краситель-антиоксидант. Наибольшее количество этого вещества содержится в винограде, темноокрашенной моркови, чернике, черноплодной рябине и редисе. При этом антоцианин, содержащийся именно в редисе, замедлял рост раковых клеток на 50–80%.

Чем светлее редиска, тем меньше в ней витамина С. Молодой редис едят вместе с кожурой, старую редиску лучше сначала очистить.

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