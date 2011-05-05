Как худеют французские манекенщицы
08:42, 05 мая 2011Зарубежные новости
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Утром - чашка зеленого чая...
Вот так выглядит диета французских манекенщиц. Утром - чашка зеленого чая с ложкой меда. Чуть позже - чашка кофе с молоком, один сухарик с маслом.
Часов в 12.00 - салат из редиса, моркови, зелени, помидоров, кусочка плавленого сыра и нескольких капель лимонного сока для заправки. Все это заедается йогуртом.
Часа в два-три дня - еще одна чашка зеленого чая или любого чая на травах.
Вечером - ломтик ветчины, яйцо всмятку, зелень или куриная грудка, запеченная в гриле с зеленой фасолью.
Перед сном - последняя чашка чая.
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