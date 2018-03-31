Умные живут дольше

Чем выше коэффициент интеллекта у человека, тем больше у него шансов дожить до ста лет.

НАСЛАЖДЕНИЕ СОЛОМОНА

До последнего времени считалось, что на продолжительность жизни человека в основном влияют три фактора: наследственность, образ жизни и экология. Но оказалось, что это не все: важную роль играет еще и интеллект. К такому выводу пришли независимо друг от друга две группы ученых. Геронтологи из Университета Аризоны (США) установили, что смертность людей с высоким уровнем образования в четыре раза ниже, чем смертность малообразованных. А специалисты из Совета по медицинским исследованиям Британии пришли к таким же заключениям, изучив взаимосвязь между IQ и состоянием здоровья полутора тысяч мужчин и женщин, живущих в Шотландии. Исследование было начато в 1987 году, когда каждому из наблюдаемых было по 56 лет. В течение двадцати лет ученые из университетов Глазго и Эдинбурга следили за своими подопечными и, к своему удивлению, увидели: дожили до преклонного возраста те, кто всю жизнь активно работал головой.

- Еще в ХIХ веке этот феномен открыл известный немецкий врач-терапевт Христоф Гуфеланд, - рассказывает профессор психологии, доктор биологических наук Юрий Щербатых. - Он писал по этому поводу: «Человеку даже для его физического состояния необходима известная степень образованности, так как она содействует его долголетию. Человек в диком и грубом быту не живет так долго». И приводил в пример таких гениев, как Соломон, Платон, Диоген, Софокл, Демокрит, живших до 80 - 90 лет, что намного превышало среднюю продолжительность жизни в те времена. Правда, причину их отменного здоровья врач видел в том, что «они, открывая высокие истины, испытывали внутреннее наслаждение, которое и есть вернейшее средство для продления жизни». Наслаждение, конечно, тоже полезно. Но научно установили факт взаимосвязи между смертностью и интеллектом только в начале нынешнего века. Эту закономерность физиологи выразили афоризмом «Умнейший живет дольше всех».

ПЧЕЛЫ-«ОТЛИЧНИКИ»

Для того чтобы наглядно продемонстрировать правдивость этого высказывания, специалисты из Университета Аризоны (США) поставили опыт на пчелах. Руководитель исследования, профессор биологии Гро Амдам, обучала их ассоциациям «запах - пища». Во время учебы у насекомых формировался условный рефлекс: им давали понюхать кусочек сахара, что вызывало у них учащенные облизывания хоботка - знак подготовки к принятию пищи. И тут экспериментаторы заметили, что некоторые пчелы вырабатывали рефлекс гораздо быстрее, чем другие. Этот факт и послужил критерием разделения их на «отличников» и «двоечников». Далее проводился жестокий экзамен. Пчел заставляли дышать кислородом высокой концентрации, который вызывает преждевременное старение и в итоге - смерть. Оказалось, что пчелы-«отличники», которые быстрее обучались, были устойчивее к воздействию кислорода - им удавалось прожить в среднем 59 часов, а тугодумам - 55 часов, то есть в среднем на восемь процентов меньше.

- Все дело - в стрессоустойчивости, - объясняла поразительные результаты опыта профессор Гро Амдам. - Именно психологическая стойкость позволяет лучше обучаться не только представителям животного мира, но и людям, так как новые события у интеллектуалов не вызывают тревоги, опасений. Сталкиваясь с неизвестным, они не паникуют, а изучают его и находят способы его использовать или избежать. Так, умные пчелы быстро поняли, что воздух опасен, и научились контролировать свои дыхальца - отверстия, расположенные на боковых частях груди и брюшка, через которые воздух входит в тело пчелы, а потому дольше и прожили.

Другое исследование, но уже на людях, провели ученые из Университета в шотландском Абердине. Их вывод был сделан на основе оценки сообразительности 11-летних детей, проведенной в Шотландии в 1932 году. Ученые проследили судьбы более двух тысяч человек, протестированных в школах Абердина, и выяснили, кто из них в здравом уме и памяти дожил до 2001 года.

- Оказалось, что вероятность дожить до условленной даты у людей, чей коэффициент интеллектуального развития в детстве был очень низким - 85 баллов, составляет всего 63% по сравнению с теми, чей IQ был 115, - рассказал один из авторов работы профессор Иан Дири из Эдинбурга. - Умников среди доживших до нового века было почти 90 процентов.

Причины этого феномена пока только изучаются. Одна из гипотез: IQ определяет поведение человека, а поведение зачастую является причиной различных заболеваний. К примеру, люди, у которых в детстве был выше уровень IQ, чаще бросали курить, чем те, у кого IQ был ниже. А материальное положение, уровень доходов и социальный статус, как оказалось, мало сказываются на продолжительности жизни. Среди умных стариков было 45 процентов малообеспеченных. По словам ученых, на здоровье человека влияет не столько количество денег, сколько характер их использования в интересах здоровья.

И еще одну, уже биохимическую, причину связи интеллекта и здоровья нашли недавно французские геронтологи. Она кроется в уровне гормона дегидроэпиандростерона (ДГЭА) в организме человека. Чем его больше, тем дольше человек будет жить. Вырабатывается этот гормон в большом количестве у детей и подростков, но с возрастом его становится все меньше. И к 80 годам количество ДГЭА обычно не превышает 10% от того уровня, который был у них в подростковом возрасте. Но удивительно то, что ДГЭА, по наблюдениям исследователей, вырабатывается у людей с высоким IQ не хуже, чем у детей!

- Возможно, так происходит потому, что развитый интеллект дает человеку возможность жить полноценной жизнью с огромным количеством разнообразных интересов, - объяснял бывший вице-президент Академии наук Франции профессор Этьен-Эмиль Болье. - Как ребенку, интеллектуалу до старости все интересно, а это стимулирует организм вырабатывать все больше омолаживающего гормона.

СОВЕТ ДОКТОРА

Психолог, доктор биологических наук Юрий ЩЕРБАТЫХ: «Играйте в квесты»

- Считается, что человеческий мозг без нагрузки стареет быстрее. Поэтому важно его тренировать. Развиваясь подобно мышцам, при тренировке мозг образует новые нейронные связи, которые делают нервную систему более устойчивой и гибкой. В старости, когда часть нервных клеток погибает, натренированный мозг гораздо легче справляется с повышенной нагрузкой и лучше поддерживает баланс жизни при возникновении нежелательных отклонений в состоянии гомеостаза (изменение артериального давления, концентрация в крови сахара, жира, холестерина). Подходящие упражнения для мозга - игра на музыкальном инструменте, изучение иностранного языка и даже увлечение компьютерными играми.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Академик РАМН, профессор, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Росздрава Владимир ШАБАЛИН:

«Руководящий инструмент нашего тела - это мозг»

- Работа головой - самое главное условие для того, чтобы была достигнута максимальная продолжительность жизни. Если человек не будет развивать мозг, то станет неинтересен природе. Лентяев природа очень быстро выщелкивает из жизни. Поэтому главный руководящий инструмент нашего тела - головной мозг. И от его состояния зависит все остальное. Чем больше мозг работает, чем более он находится в рабочем состоянии, тем более он продлевает жизнь нашей биологической оболочке - телу. Ведь почему наступает смерть? Допустим, спортсмен занимался поднятием штанги, накачал мускулы. А потом бросил тренировки - и у него мускулы атрофируются. Мозг чем занимается? Мозг диктует нам: обеспечь мне надлежащую работу, чтобы у меня было хорошее давление, кровоснабжение и т. д. А если мозг бездействует, то ему и хорошее состояние организма не нужно. То есть потребности мозга диктуют физиологическое состояние всех остальных элементов тела.

ИЗВЕСТНЫЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ ИЗ ИСТОРИИ

Гиппократ, врач, прожил 100 лет. Пифагор, философ и математик, - 80. Анаксагор, философ, - 72. Софокл, драматург, - 90.

Еврипид, драматург, - 76. Демокрит, философ, - 90. Платон, философ, - 81. Диоген, философ, - 91.

Эпикур, философ, - 71. Архимед, математик и механик, - 75. Сократ, философ (казнен), - 70.

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

Академик РАН, конструктор, один из ближайших соратников Сергея Королева Борис ЧЕРТОК отметил 1 марта свое 99-летие.

Академик РАН, создатель ядерных центрифуг, сподвижник Андрея Туполева Иосиф ФРИДЛЯНДЕР умер в 96 лет.

Нобелевский лауреат, академик РАН Виталий ГИНЗБУРГ умер в 93 года.

newsland.ru