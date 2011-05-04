Как правильно выбирать сыр

Существует две версии того, как он был изобретен. По первой: людям просто было жалко выливать скисшее молоко. Поэтому выпавшую в осадок творожистую массу подсаливали, отжимали от сыворотки и ели. По второй: когда из желудков рогатого скота начали делать фляги, пастухи заметили, что в них молоко быстро сворачивается, а появляющаяся при этом белая пластичная масса вполне съедобна. Кстати, обе эти версии примерно описывают современное производство сыра.

По механизму свертывания молока сыры делятся на кисломолочные и сычужные.

В кисломолочном сыре белок сворачивается под действием молочной кислоты за несколько дней. Не понаслышке об этом знают те, кто хоть раз самостоятельно готовил домашний творог. К таким сырам относятся: зеленый, сливочный и топленый сыры. У них у всех вкус напоминает простоквашу.

В сычужном сыре молоко за 30-60 минут сворачивают с помощью сычужного фермента реннина. Сам он в реакцию не вступает и нужен лишь для того, чтобы ускорить процесс.

Сычужный фермент вырабатывается в желудке телят (в сычуге), чтобы его выделить необходимо животное умертвить. Так что вегетарианцам и прочим "зеленым" такой сыр не по душе.

Если для вас моральный аспект тоже важен, уговорите продавщицу показать "родную" упаковку сыра - на ней обязательно будет указана его родословная. Хотя, наверное, проще отказаться от сыров вообще, так как практически все популярные сорта приготовлены именно таким способом.

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