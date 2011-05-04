Как правильно выбирать сыр

10:15, 04 мая 2011
Зарубежные новости
1

Кисломолочные и сычужные

Существует две версии того, как он был изобретен. По первой: людям просто было жалко выливать скисшее молоко. Поэтому выпавшую в осадок творожистую массу подсаливали, отжимали от сыворотки и ели. По второй: когда из желудков рогатого скота начали делать фляги, пастухи заметили, что в них молоко быстро сворачивается, а появляющаяся при этом белая пластичная масса вполне съедобна. Кстати, обе эти версии примерно описывают современное производство сыра.

По механизму свертывания молока сыры делятся на кисломолочные и сычужные.

В кисломолочном сыре белок сворачивается под действием молочной кислоты за несколько дней. Не понаслышке об этом знают те, кто хоть раз самостоятельно готовил домашний творог. К таким сырам относятся: зеленый, сливочный и топленый сыры. У них у всех вкус напоминает простоквашу.

В сычужном сыре молоко за 30-60 минут сворачивают с помощью сычужного фермента реннина. Сам он в реакцию не вступает и нужен лишь для того, чтобы ускорить процесс.

Сычужный фермент вырабатывается в желудке телят (в сычуге), чтобы его выделить необходимо животное умертвить. Так что вегетарианцам и прочим "зеленым" такой сыр не по душе.

Если для вас моральный аспект тоже важен, уговорите продавщицу показать "родную" упаковку сыра - на ней обязательно будет указана его родословная. Хотя, наверное, проще отказаться от сыров вообще, так как практически все популярные сорта приготовлены именно таким способом.

ivona.bigmir.net

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter