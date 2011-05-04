Чем полезны перепелиные яйца

Перепелиные яйца не заразят сальмонеллезом, в них нет холестерина, и храниться они могут до полугода – все эти утверждения не более чем миф. Яичная малышня далеко не столь идеальна, однако достоинств у нее действительно много.

Как и в куриных яйцах, в перепелиных (точнее – в их желтке) присутствует холестерин, поэтому далеко не все люди могут ими спокойно лакомиться. С сальмонеллезом тоже не все гладко. У перепелок высокая температура тела (+42º С), при которой бактерия погибает, к тому же поры на скорлупе очень мелкие, и вредоносная палочка не может проникнуть внутрь яйца. Поэтому свежайшие перепелиные можно смело пить сырыми, готовить из них нежный гоголь-моголь, а желток использовать для изысканного тирамису и сытной карбонары. Если же, если продукт неправильно хранили и в скорлупе появились трещины, о безопасности не может быть и речи. Именно поэтому врачи советуют не рисковать своим здоровьем и употреблять только приготовленные перепелиные яйца.

domik.net