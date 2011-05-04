В Египте автобус упал в Нил, утонули 22 человека

22 человека погибли, еще четверо пострадали в результате падения автобуса с парома в реку Нил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Египта.

В районе города Бени-Суэйф в центральной части Египта автобус, перевозивший жителей одной из окрестных деревень, упал с парома в воду и затонул. Всего в автобусе находились около 34 человек, все - местные жители. Поисково-спасательная операция продолжается, полиция расследует обстоятельства трагедии.

В Египте, население которого насчитывает более 80 миллионов человек, отмечается один из наиболее высоких в регионе уровней смертности на дорогах. Ежегодно в стране в результате ДТП гибнут около 8 тысяч человек, около 30 тысяч получают травмы.