Диета, которая спасет почки

Как показали исследования на мышах, страдавших от диабета, низкоуглеводная диета с большим количеством жиров всего за два месяца практически восстановила почки грызунов. Этот достаточно экстремальный режим питания, подразумевающий практически полный отказ от углеводов, носит название кетогенной диеты.

Обычно кетогенную диету используют для помощи детям, страдающим от эпилепсии. В ходе диеты организм лишается углеводов и сахара, что заставляет его начать сжигать запасы жира для получения необходимого "топлива". При обычном режиме питания организм для этих целей пользуется глюкозой. Кетогенная диета отличается необычайной жесткостью в отборе продуктов питания, так что ее рекомендуется проходить под контролем экспертов.

Как правило, в состав подобной низкоуглеводной диеты включаются яйца со сливками, бекон и омлет с маслом, либо салат-латук с майонезом. Врачи достаточно давно теоретизировали о том, может ли кетогенная диета помочь диабетикам за счет блокирования токсического воздействия глюкозы.

Этот простейший сахар производится во время процесса метаболизма, однако у больных диабетом он представляет серьезную опасность для здоровья, так как в их организмах не хватает инсулина для регуляции глюкозы.

Группа исследователей из госпиталя Mount Sinai в Нью-Йорке разделила мышей, болевших диабетом 1 и 2 типа, на две группы. Одна придерживалась стандартной диеты с большим количеством углеводов, а другая - кетогенной диеты. После двух месяцев наблюдений у мышей из второй группы не наблюдалось никаких признаков отказа почек, пишет Медикфорум.

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