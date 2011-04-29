Что лечит черемша

Не обходите стороной черемшу из-за специфического чесночного запаха. Ведь из нее можно приготовить целый арсенал домашних лекарств. Их рецептами с нами поделилась врач-натуропат Елена Свитко.

РЕВМАТИЗМ: мелко нарежьте черемшу, разомните, сбрызните растительным маслом, кашицу заверните в марлю. Прикладывайте к больным местам на 1,5 ч. каждый день 2 недели.

АВИТАМИНОЗ: добавляйте в салат по 5 — 10 г черемши в день.

НАСМОРК: кашицу истолченных луковиц черемши заверните в марлевую салфетку, сделайте турунды и вложите в нос на 10 минут перед сном.

ГИПЕРТОНИЯ И БЕССОННИЦА: измельчите листья, луковицы черемши, засыпьте доверху в бутылку, залейте водкой, оставьте в теплом месте на 2 недели. Принимайте 4 р. в день по 15 кап. на 100 мл воды (2 недели).

ВНИМАНИЕ! Черемша противопоказана при панкреатитах, холециститах, гепатитах и воспалениях желудка и кишечника.

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