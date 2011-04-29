Как лечить глаза?

В китайской медицине (и это подтверждено) считается, что здоровье глаз зависит от печени и желчного пузыря. Поэтому первая ваша задача при лечении глаз – привести в порядок печень и желчный пузырь. Второе, что вы должны проверить – состояние вашего шейного отдела позвоночника. Если он не в порядке – массажем, йогой, гимнастикой приводим в норму. Третий этап это пальминг (упражнения для расслабления глаз). Если речь идет о дальнозоркости, то необходимо также делать гимнастику для глаз (тренировать мышцы). И самое последнее и наименее важное это употребление в пищу морковки, черники и т.п.

gigamir.net