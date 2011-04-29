Какие продукты вылечат угри

По словам американских специалистов, без изменения питания юношеские угри невозможно вылечить. При переходе на правильное питание во многих случаях дефекты кожи исчезают.

По мнению специалистов, основной причиной возникновения угрей являются резкие изменения уровня сахара в крови, ведущие к повышенному росту гормонов. Необходимо, чтобы уровень сахара был стабильным.

Медики советуют отказаться от продуктов, содержащих высокий гликемический индекс. Медики советуют употреблять в пищу зелень, нежирное мясо, бобовые, орехи, фрукты, злаки, а также овощи, рыбу.

Кроме этого, медики рекомендуют пить больше свежих соков. Все эти продукты необходимо употреблять в пищу, поскольку в них содержится много полезных витаминов и микроэлементов.

На сегодняшний день специалисты предлагают те полезные продукты, которые необходимы для правильного питания.

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