Как лечить молочницу?
Алгоритм действий
Молочница это заболевание, вызванное грибком “кандида”. Чаще всего это заболевание не локальное, а глобальное, т.е. в этом процессе задействован весь организм. Чтобы понять, как оно развивается необходимо прочитать о нарушениях в лимфосистеме. К этому заболеванию нужно относиться очень внимательно, ибо хроническая молочница или другие воспалительные процессы могут, в конце концов, привести к раку. Обычно медикаментозно молочницу лечат нистатином или леворином. Но более тщательное лечение должно включать следующие меры:
- Мероприятия по укреплению иммунитета
- Очистка лимфосистемы (корень солодки)
- Очистка толстого кишечника (в том числе полезно пить отвары пижмы, полыни)
- Очень полезно есть клюкву или калину. (убивает трихомонад)
- Медикаментозное лечение молочницы
И еще один момент. Бывает, что молочница появляется при лечении воспалительных процессов метронидазолами. Это происходит из-за того, что грибок кандида “распаковывается” из трупиков трихомонад которых убивает метронидазол.