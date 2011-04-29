Как лечить молочницу?

Молочница это заболевание, вызванное грибком “кандида”. Чаще всего это заболевание не локальное, а глобальное, т.е. в этом процессе задействован весь организм. Чтобы понять, как оно развивается необходимо прочитать о нарушениях в лимфосистеме. К этому заболеванию нужно относиться очень внимательно, ибо хроническая молочница или другие воспалительные процессы могут, в конце концов, привести к раку. Обычно медикаментозно молочницу лечат нистатином или леворином. Но более тщательное лечение должно включать следующие меры:

- Мероприятия по укреплению иммунитета

- Очистка лимфосистемы (корень солодки)

- Очистка толстого кишечника (в том числе полезно пить отвары пижмы, полыни)

- Очень полезно есть клюкву или калину. (убивает трихомонад)

- Медикаментозное лечение молочницы

И еще один момент. Бывает, что молочница появляется при лечении воспалительных процессов метронидазолами. Это происходит из-за того, что грибок кандида “распаковывается” из трупиков трихомонад которых убивает метронидазол.

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