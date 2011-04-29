Насколько опасна беременность в 40 лет?

Последние статистические исследования показали, что количество женщин, которые в первый раз забеременели в 30-39 лет, повысилось в 2,5 раза. При этом количество женщин, которые впервые забеременели в 40 летнем возрасте, увеличилось на 50 % процентов. В прошлые десятилетия биологические часы женщин уже начинали трезвонить в тридцатилетнем возрасте, ну а на сегодняшний день первый ее звонок едва доносится, только к 40 годам.

Многих женщин интересует вопрос о беременности в 40 лет и на сколько это опасно?

Квалифицированные специалисты считают самым оптимальным и безопасным возрастом для зачатия ребенка, является период от 20 до 24 лет. Но в этот период не многие женщины готовы взять на себя ответственность стать матерью. У некоторых женщин, детство которых прошло 50-60-х годах прошлого столетия в этот период чувствовали себя еще подростками, а не полноценной женщиной. Это изменение в сознании женщины означает, что эмоциональной зрелости женщины достигают только спустя 10 лет после достижения пика половой зрелости. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что женщина, которая первый раз забеременела в возрасте 35 лет, не относится к группе риска.

Ученые утверждают, что женщина, которая сохранила к 40 годам хорошее физическое здоровье, если не имела выкидышей и не является бесплодной женщиной то у нее высокая вероятность того, что будущий ребенок будет здоровым, как и у женщины, рожающей в 20 летнем возрасте.

Беременность в 40 летнем возрасте не может быть полностью безопасна и идеально проходить, но все же риск не так велик, как о нем думают женщины, а в большинстве случаев риск можно свести к минимуму. В этом возрасте существует риск возникновения проблем связанных фиброзными опухолями и эндометриозом.

Однако, все же можно все эти риски свести к минимуму если запланировать будущую беременность, подготовить нормальную физическую форму, заниматься фитнесом или гимнастикой и т.д.

В течение первых 12 недель беременности у будущего малыша формируется все основные органы. Квалифицированные специалисты считают, что именно в этот период времени, будущий ребенок наиболее уязвим и если в этот период беременная женщина будет правильно питаться, не принимать алкогольных напитков, не курить, заниматься лечебной гимнастикой, принимать комплекс витаминов необходимых для будущих мам, то от этого шансы протекания нормальной беременности и рождения здорового ребенка повысятся в несколько раз. Но следует помнить, что есть ряд противопоказаний в лечебной гимнастике.

Если женщина правильно оценит степень риска, то это очень поможет женщине в возрасте 40 лет снизить стресс, который может привести осложнениям при родах. Если беременная женщина постоянно думает о том, что она болеет или собирается заболеть, то она может в действительности заболеть, поскольку сильные эмоции могут спровоцировать в нашем организме биохимические изменения. Если женщина в сорокалетнем возрасте впервые решилась рожать ребенка, то при возникновении первых признаков проблем развития беременности должна немедленно обратиться к врачу.

Есть ряд преимуществ беременности в позднем возрасте. Женщины, которые решили стать матерью являются самыми подготовленными к беременности, родам и воспитанию малыша.

Также есть научное подтверждение, того, что женщины зрелого возраста не подвержены психической амбивалентности во время протекания беременности и очень редко сталкиваются с внутренними конфликтами. В сорок лет женщины становятся более дисциплинированными и их жизнь уже становится упорядоченной.

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