Соя - отличное болеутоляющее

Многие будут сильно удивлены, когда узнают о том, что сою можно использовать как болеутоляющее. Но тут нет ничего странного и поразительного. Соя содержит такое особое вещество, как генистеин. В последние годы о генистеине было написано много статей в прессе из-за его противораковых свойств.

Однако лишь недавно ученые обнаружили, что генистеин оказывает сильное противовоспалительное действие, которое зачастую может уменьшать боль, так же как это делают различные обезболивающие, сообщает ИА “Казах-Зерно”.

Группа исследователей изучила способность генистеина облегчать боль в очень серьезных случаях: у детей, которые должны были пройти несколько процедур химиотерапии. Ученые уже знали, что генистеин сенсибилизирует раковые клетки к химиотерапии и облучению. Но они хотели продолжить изучение антиоксидантного и противовоспалительного действий генистеина в тех случаях, когда дело доходит до защиты нормальных тканей от неблагоприятных эффектов химиотерапии и облучения.

Они провели исследование, в котором смесь соевых изофлавонов, содержащая восемь миллиграммов генистеина давали детям, проходящим курс химиотерапии и / или облучения. Специалисты наблюдали детей, больных раком, которые получили свой первый курс химиотерапии без генистеина, а затем последующее лечение с применением генистеина.

Девять циклов химиотерапии были назначены без генистеина и 57 циклов с генистеином. В результате проведенных исследований ученые пришли к выводу, что пациенты, получавшие генистеин в процессе лечения, чувствовали себя лучше, чем те, которым не вводили это вещество. У них были менее выражены воспалительные процессы, а также супрессия костного мозга. Болевые ощущения стали также менее ощутимыми. Общее самочувствие людей, проходивших курс лечения с применением генистеина, улучшилось.

Таким образом, исследовательская группа пришла к выводу, что соя способна справляться с болью и даже может ее значительно облегчить. А что еще можно сказать о других преимуществах сои для здоровья людей? Возможно, вы уже слышали о благотворном влиянии сои на сердечнососудистую систему.

Что же все-таки есть в сое такого, что делает ее столь полезной для людей? Ответ прост. Все соевые продукты содержат клетчатку, витамины группы В, кальций, омега-3 жирные кислоты, и, конечно же, белок.

newsland.ru